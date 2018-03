Berne veut intensifier la lutte contre les chiens dangereux

Ces propositions ont été établies par un groupe de travail réunissant des représentants fédéraux et cantonaux, et dirigé par l'OVF. Si le problème des chiens dangereux est du ressort des cantons, Berne souhaite néanmoins définir une ligne commune. La répression ne devrait concerner que les chiens dont le comportement menace leur entourage. Ceux-ci pourraient être dénoncés aux autorités par la population. Différentes mesures pourraient alors être prises contre eux, l'obligation de suivre un cours ou la mise à mort de l'animal, par exemple. Par ailleurs, le groupe de travail s'oppose à la création d'une liste de races dangereuses. Pas question non plus d'instaurer l'obligation de tenir son animal en laisse ou celle de le museler. L'efficacité de telles mesures serait en effet douteuse. Autre volet: la prévention. «Les propriétaires sont responsables de leur animal, souligne à l'OVF Colette Pillonel. Leur chien doit être constamment sous contrôle, et ils doivent le savoir». Mais les propriétaires de chiens ne devraient pas être les seuls visés. Selon cette vétérinaire, la population de façon générale doit être informée. Y compris les personnes qui ont peur des pitbulls, rottweilers et autres molosses. La balle est désormais dans le camp des cantons. Ceux-ci ont jusqu'à la fin février pour donner leur avis. «Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de résistance sur l'idée générale, estime Colette Pillonel. En revanche, le coût de ces mesures pourrait poser un problème». Médiatisés, les cas de morsures de chiens ont créé l'émoi dans l'opinion publique. Mais les spécialistes n'ont pas constaté une recrudescence des agressions. «Le débat public est positif. Il a contribué à amener les autorités à agir», commente Colette Pillonel. La preuve: l'OVF travaille également à une série de mesures au niveau fédéral. Celles-ci portent sur l'identification des chiens et sur une modification de la loi sur l'élevage. Caroline Zuercher

