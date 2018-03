Bertogliati reste en jaune

Ce contenu a été publié le 8 juillet 2002 18:59 08. juillet 2002 - 18:59

En jaune, le Suisse Rubens Bertogliati. (Keystone)

Le Tessinois conserve son maillot de leader au terme du 2e jour du Tour de France. L'étape de lundi a été remportée au sprint par l'Espagnol Oscar Freire.

Pour ses débuts dans la «Grande Boucle», Freire a devancé les meilleurs spécialistes présents. Il s'est imposé au terme d'une étape de 181 km, entre Luxembourg et Sarrebuck, en Allemagne.



Le champion d'Australie Robbie McEwen, l'Allemand Erik Zabel, l'Australien Baden Cooke et l'Estonien Jaan Kirsipuu se sont classés dans cet ordre derrière le double champion du monde.



Le final a été animé par le Français Sébastien Hinault et surtout par l'Allemand Jens Voigt, qui avait attaqué à 31 kilomètres de l'arrivée.



Sur son démarrage, Voigt a repris et vite dépassé les Français Sylvain Chavanel et Stéphane Bergès, rescapés d'une échappée lancée peu après le départ.



Le troisième membre de cette échappée, le Norvégien Thor Hushovd, avait été distancé par ses compagnons après cent kilomètres de fugue. Saisi de crampes, Hushovd a été relégué à l'arrière de la course et a mis pied à terre à plusieurs reprises.



Au classement général provisoire, Bertogliati compte désormais 2 secondes d'avance sur Zabel et 3 secondes sur le Français Laurent Jalabert et l'Américain Lance Armstrong.



swissinfo avec les agences

Liens

