Plusieurs personnes, suspectées d'être liées à l'incendie le 31 décembre de la fourrière municipale de Besançon, située dans le quartier sensible de Planoise, ont été interpellées mardi matin. Les suspects sont âgés d'une vingtaine d'années.

Deux équipes du Raid, venues de Strasbourg et Nancy, ainsi que la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Dijon, sont intervenues mardi à 06h00 aux côtés des policiers de la sûreté départementale et de la police judiciaire pour interpeller "plusieurs individus dans le cadre du dossier de l'incendie de la fourrière de Besançon", a indiqué la police.

Les suspects, appréhendés à leur domicile dans le quartier de Planoise, mais aussi dans d'autres secteurs de Besançon, sont âgés d'une vingtaine d'années. Ils sont connus de la police pour divers méfaits, a ajouté la même source sans préciser à ce stade le nombre exact de personnes interpellées.

Le 31 décembre au matin, des malfaiteurs ont mis le feu dans l'enceinte de la fourrière à une voiture volée dans le cadre d'un trafic de véhicules. Les flammes se sont propagées à plusieurs dizaines d'autres voitures, nécessitant l'intervention d'une quarantaine de pompiers. Près de 160 véhicules ont ainsi été détruits par les flammes.

Coups de feu tirés

Environ 300 personnes, clients et personnel, avaient également dû être évacuées d'un supermarché situé à proximité, endommagé par l'incendie. Dans leur fuite, les malfaiteurs avaient tiré des coups de feu au sol pour intimider une personne qui tentait de les poursuivre.

Le conseil citoyen de Planoise a organisé un rassemblement de soutien aux commerçants du quartier, qui se déroulera mercredi devant le centre commercial, à proximité de la fourrière.

L'incendie de la fourrière municipale ne semble pas lié à la lutte de territoires et aux règlements de comptes sur fonds de trafic de stupéfiants qui font rage dans le quartier de Planoise depuis plusieurs semaines et qui ont fait sept blessés par balle depuis novembre.

Neuer Inhalt Horizontal Line