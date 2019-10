Deux "gilets jaunes" de 19 et 21 ans ont été condamnés respectivement lundi à 3 mois de prison avec sursis et à 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour des dégradations commises lors d'une manifestation samedi à Besançon.

"Ils ont reconnu avoir dégradé une porte devant la façade de la préfecture du Doubs, avec des éléments métalliques (type barres de fer), et lancé des canettes sur les forces de l'ordre", a indiqué à l'AFP le procureur de la République à Besançon, Etienne Manteaux.

Les deux hommes, domiciliés dans l'Ain, ont été jugés en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) par le tribunal correctionnel de Besançon. Leur peine a été assortie d'une interdiction de paraître dans le département du Doubs et d'une interdiction de participer à une manifestation publique pendant 18 mois.

Samedi à Besançon, trois autres personnes avaient été interpellées en marge d'une manifestation "pour les services publics" ayant réuni quelque 500 personnes. Elles avaient été remises en liberté sans poursuite, d'après une source judiciaire.

La préfecture avait évoqué "un noyau dur d'une centaine de +gilets jaunes+" qui s'en était pris "à coups de barre de fer" à un échafaudage installé sur la façade de la préfecture, où les forces de l'ordre n'étaient pas positionnées.

Les gendarmes mobiles, appuyés par des policiers locaux, avaient fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, selon la même source, qui a précisé qu'il n'y avait eu aucun blessé.

Neuer Inhalt Horizontal Line