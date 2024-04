Biden presse Netanyahu pour “un cessez-le-feu immédiat” à Gaza

(Keystone-ATS) Joe Biden a déclaré jeudi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que la poursuite de son soutien à l’opération à Gaza dépendrait des mesures prises pour protéger les civils palestiniens. Il a aussi appelé à un “cessez-le-feu immédiat”.

M. Biden “a clairement indiqué que la politique américaine à l’égard de Gaza serait déterminée par notre évaluation de mesures concrètes prises par Israël” en ce sens, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué rendant compte d’un entretien téléphonique entre les deux dirigeants.

C’est la première fois que le président américain laisse ainsi entendre que les Etats-Unis pourraient poser des conditions à leur appui à Israël.

Joe Biden, qui a jugé “inacceptables” les frappes israéliennes ayant visé des travailleurs humanitaires, a également exhorté Benjamin à “conclure sans délai un accord” pour un “cessez-le-feu immédiat” dans la bande de Gaza.

La Maison Blanche reconnaît un “mécontentement croissant” face à Netanyahu. Le président américain s’était dit mardi “indigné” après la mort lundi de sept volontaires humanitaires à Gaza, dont six étrangers, tués par une frappe israélienne.

Aide: “augmentation spectaculaire” exigée

Les Etats-Unis exigent d’Israël de permettre une “augmentation spectaculaire” de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, disant vouloir voir des mesures concrètes prises “dans les heures et jours qui viennent”.

“Ce que nous attendons et espérons voir dans les heures et les jours à venir, c’est une augmentation spectaculaire de l’aide humanitaire, l’ouverture de nouveaux points de passage et une réduction de la violence à l’encontre des civils et certainement des travailleurs humanitaires”, a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.