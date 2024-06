Biden tente de rassurer les donateurs après son débat calamiteux

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Le président américain Joe Biden a assisté samedi à trois collectes de fonds pour sa campagne et tenté de rassurer. Il a affirmé être en mesure de remporter la présidentielle malgré sa prestation chaotique jeudi lors du débat face à son prédécesseur Donald Trump.

“Je n’ai pas passé une bonne soirée mais Trump non plus”, a relaté le candidat démocrate de 81 ans lors d’une des collectes organisées dans les Etats de New York et du New Jersey, dans le nord-est des Etats-Unis. “Je vous promets que nous allons remporter cette élection”, a-t-il ajouté.

Jill Biden a défendu avec force son époux, face aux appels en faveur du retrait de sa candidature, en affirmant que “Joe n’est pas seulement la bonne personne pour le poste, il est la seule personne pour le poste”. Tous deux se sont rendus samedi dans le New Jersey pour une collecte de fonds.

“Je comprends votre inquiétude après le débat”, a déclaré le président américain, lançant: “Je vais me battre davantage”.

Appel du New York Times

La candidature de Joe Biden fait l’objet de doutes, depuis sa prestation calamiteuse lors du débat face à l’ancien président Donald Trump, jeudi soir, entre mots avalés, phrases inachevées et expression hagarde, une contre-performance qui a ébranlé ses partisans et fait réagir les médias.

Dans un éditorial, le prestigieux quotidien américain New York Times a dépeint M. Biden comme étant “l’ombre d’un dirigeant”, après avoir “échoué à son propre test” lors du duel télévisé. “Le plus grand service public que pourrait rendre aujourd’hui M. Biden serait d’annoncer qu’il ne se représentera pas à l’élection”, a écrit le comité de rédaction, ajoutant cependant qu’il a été “un président admirable”.

Aucune figure du parti démocrate n’a encore rallié les voix l’appelant à se retirer. Les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ont redit vendredi leur soutien à Joe Biden.

Selon une note publique de Jennifer O’Malley Dillon, à la tête de l’équipe de campagne du candidat démocrate, un sondage interne après le débat a conclu que “les opinions des votants [n’avaient] pas changé”. Elle affirme également que le soutien s’est accru pendant le débat et à son issue. Selon elle, 27 millions de dollars ont pu être levés vendredi soir.