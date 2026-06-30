Bienne: des logements pour 880 personnes sur le site de Beaumont

Keystone-SDA

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Un nouveau quartier résidentiel et commercial est prévu sur le site de Beaumont, à Bienne, après le départ du centre hospitalier. Une étude de potentiel prévoit la construction de logements pour 880 personnes. La vente du terrain est indispensable au financement du nouvel hôpital, qui sera construit à Brügg.

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(Keystone-ATS) Le Centre hospitalier Bienne SA (CHB) et la ville l’ont annoncé mardi dans deux communiqués. Le terrain d’environ 90’000 mètres carrés, situé dans le quartier de Beaumont, appartient au CHB.

L’accès au quartier étant jugé problématique, le CHB a prévu en 2019 de planifier la construction d’un nouvel hôpital à Brügg, commune voisine de Bienne.

L’étude propose de diviser la zone en trois secteurs présentant des caractéristiques et des possibilités de développement différentes. Dans la zone des bâtiments principaux de l’hôpital, il devrait être possible de développer le bâti existant et de le transformer en vue de nouvelles affectations.

La prairie arboricole, qui constitue un important espace extérieur, pourrait être maintenue et valorisée. Enfin, des bâtiments, notamment pour le logement et l’offre publique, pourraient voir le jour dans la zone située en lisière de forêt.

Cette étude constitue «un premier élément de réflexion». La planification-test à venir permettra de valider et de vérifier la faisabilité du projet.

La transformation du site se fera progressivement sur plusieurs années. Durant la période de transition, des affectations provisoires contribueront à maintenir le site animé et à permettre de nouvelles activités.