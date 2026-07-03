Bienne: deux initiatives déposées pour plus de logements abordables

Keystone-SDA

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Un comité regroupant des partis de gauche, des associations de locataires et des syndicats a déposé vendredi deux initiatives municipales en faveur de logements abordables à Bienne. Avec cette démarche, les initiants veulent freiner la hausse des loyers et soustraire les terrains à la spéculation.

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(Keystone-ATS) Les initiatives avaient été lancées le 19 février. La récolte de signatures n’aura donc duré que quatre mois et demi, se réjouissent les initiants vendredi dans un communiqué. L’initiative sur les logements abordables et l’initiative sur les loyers ont chacune été signées par environ 2600 personnes.

Parmi ces paraphes, 2298 signatures ont déjà été certifiées valides pour l’initiative sur les logements et 2268 pour l’initiative sur les loyers. Il faut 2000 signatures pour que l’initiative soit validée.

L’initiative sur les logements entend garantir l’accès à des logements abordables. Les autorités devraient favoriser l’augmentation progressive de la part des logements appartenant à des maîtres d’ouvrage d’utilité publique et à la ville par rapport à l’ensemble du parc immobilier.

Logements coopératifs et communaux

Le texte fixe comme objectif que, d’ici 2055, 25% des logements sur le territoire communal soient la propriété de maîtres privés d’ouvrage d’utilité publique et qu’au moins 5% supplémentaires soient la propriété de la ville de Bienne.

Pour atteindre cet objectif, les initiants demandent que la ville ne cède les terrains dans des zones d’habitation qu’à des maîtres d’ouvrage d’utilité publique ou qu’elle construise elle-même. Selon les initiants, il faut favoriser les logements coopératifs ainsi que les logements communaux.

La seconde initiative porte sur la construction de logements à loyers abordables. En cas de modification de la zone à bâtir, le texte demande de garantir qu’au moins un tiers des surfaces habitables dans les zones à usage d’habitation soient affectées à des logements à loyer modéré.