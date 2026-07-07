Bienne: feu vert à une zone de rencontre aux Tilleuls

Keystone-SDA

Partager

La Ville de Bienne (BE) pourra aménager comme prévu une zone de rencontre à 20 km/h dans le quartier des Tilleuls. La Préfecture de Bienne a entièrement rejeté les recours déposés contre les mesures de circulation.

1 minute

(Keystone-ATS) «Le délai de recours de 30 jours contre cette décision étant échu, le projet sera mis en oeuvre à l’été. Les travaux de marquage et la pose des nouveaux panneaux de signalisation auront lieu entre la fin juillet et la mi-août et dureront environ une semaine», a indiqué mardi la Ville de Bienne.

En aménageant une zone de rencontre dans le quartier des Tilleuls, la Ville entend «augmenter le niveau de sécurité, animer l’espace public et améliorer la qualité de séjour pour la population du quartier», a-t-elle précisé dans un communiqué.

Pour protéger le quartier du trafic généré par le terrain de football, la Ville instaurera une interdiction de circuler complétée d’une inscription «Riverains autorisés» sur la rue du Krähenberg, la rue Mon-Foyer et le chemin des Cordiers. Les cyclistes auront désormais le droit de circuler aussi en sens inverse sur ces rues. Quinze places de stationnement disparaîtront dans la zone bleue du secteur de la rue du Krähenberg.