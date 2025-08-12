La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Bienne: incendie dans un immeuble, huit appartements inhabitables

Keystone-SDA

Un immeuble locatif a pris feu lundi soir au faubourg du Jura, à Bienne. Un appartement a été complètement détruit par le feu, mais personne n'a été blessé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) A l’arrivée des forces d’intervention, l’appartement du premier étage était déjà entièrement la proie des flammes. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne ont rapidement pu maîtriser puis éteindre l’incendie, indique mardi la police cantonale bernoise dans un communiqué. Les ambulanciers ont examiné trois personnes sur place à titre préventif.

Tous les appartements ont été endommagés par l’incendie et le dégagement de fumée. Contactée par Keystone-ATS, la police cantonale précise qu’il s’agit de huit logements qui sont inhabitables. Un hébergement temporaire a été mis en place pour les résidents de l’immeuble.

Le faubourg du Jura a été fermé à la circulation pendant plusieurs heures afin de permettre le travail des pompiers. Une garde a aussi été organisée pour surveiller le foyer et la police a ouvert une enquête.

