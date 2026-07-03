Bienne: le nouveau Département de la population déploie ses effets

Keystone-SDA

Partager

La ville de Bienne a créé un nouveau Département de la population, actif depuis le 1er avril. Cette démarche s'est inscrite dans le cadre de la réorganisation des anciens Services des habitants et services spéciaux (SHS) avec, à la clé, des améliorations pour la population.

2 minutes

(Keystone-ATS) A l’été 2023, une pénurie de personnel et des lacunes organisationnelles ont conduit à des irrégularités et à de sérieux problèmes dans les prestations fournies par les SHS, rappelle vendredi la ville de Bienne dans un communiqué. Le Conseil municipal a donc décidé, début 2024, de lancer une réorganisation globale afin de stabiliser les prestations, de renforcer l’organisation et d’améliorer la qualité des services à la population.

Cette réorganisation a déjà conduit à «des améliorations notables», selon la ville. Le retard a été réduit, le nombre de dossiers en suspens étant passé de 3581 en octobre 2024 à environ 1400 à l’heure actuelle. De plus, les longues attentes au téléphone et les files au guichet appartiennent désormais en grande partie au passé. De manière générale, les tâches, les compétences et les responsabilités sont définies plus clairement.

Le nouveau Département de la population, qui compte environ 75 collaborateurs, regroupe des prestations essentielles dans les domaines des migrations, du contrôle des habitants et des services centraux.

«La population biennoise est en droit d’attendre des services efficaces, compréhensibles et axés sur la clientèle», indique la responsable du Département Beata Messmer, citée dans le communiqué. «Avec la création du nouveau Département de la population, nous mettons en place les conditions organisationnelles nécessaires pour répondre durablement à ces attentes.»

Mme Messmer a pris ses fonctions il y a 100 jours.