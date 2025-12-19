Bienne: les bus toujours plus électriques

Keystone-SDA

Les Transports publics biennois ont franchi un pas supplémentaire dans l'électrification de l'ensemble du transport urbain dans la ville. Ils vont étendre le réseau de lignes aériennes dans le quartier des Champs-de-Boujean d'environ 2,3 kilomètres, soit seulement 12% de plus par rapport à l'état actuel.

(Keystone-ATS) «L’Office fédéral des transports a délivré l’autorisation de construire dans la zone des Champs-de-Boujean. Les travaux commenceront en février 2026 et dureront environ un an. Aucun impact n’est prévu pour les usagers», ont indiqué vendredi les Transports publics biennois (Tpb).

Grâce à l’acquisition de trolleybus à batterie – un contrat signé fin de l’année dernière avec la société Hess – seules trois extensions limitées du réseau existant et quelques investissements mineurs sont nécessaires pour électrifier l’ensemble du transport urbain à Bienne, a précisé l’entreprise.

Pour garantir une capacité suffisante en électricité et assurer une stabilité adéquate pour le réseau de lignes aériennes, une nouvelle station de conversion sera construite près du passage sous l’A16, le long de l’autoroute. Des travaux seront aussi nécessaires pour installer des mâts, des redresseurs et des lignes aériennes.