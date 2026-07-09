Bienne: les pompiers seront prioritaires aux feux de signalisation

Keystone-SDA

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Les véhicules des sapeurs-pompiers auront la priorité à certains feux de signalisation de Bienne et pourront ainsi passer plus rapidement aux carrefours routiers importants. Un crédit de 220'000 francs a été adopté pour financer les installations techniques et toutes les configurations.

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(Keystone-ATS) Le corps régional des sapeurs-pompiers de l’agglomération biennoise (communes de Bienne, Ipsach, Nidau, Gléresse et Douanne-Daucher) effectue en moyenne deux interventions par jour. La Ville de Bienne a constaté qu’accorder la priorité aux véhicules des sapeurs-pompiers aux feux de signalisation des nœuds routiers importants est particulièrement efficace, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Une première phase consistera à mettre en place d’ici fin à 2026 les installations techniques sur les tronçons importants des principaux trajets d’intervention, présentant actuellement d’importantes restrictions. Le système marchera selon le même principe que la priorisation déjà mise en place des bus des Transports publics biennois.