La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Bienne: les pompiers seront prioritaires aux feux de signalisation

Keystone-SDA

Les véhicules des sapeurs-pompiers auront la priorité à certains feux de signalisation de Bienne et pourront ainsi passer plus rapidement aux carrefours routiers importants. Un crédit de 220'000 francs a été adopté pour financer les installations techniques et toutes les configurations.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le corps régional des sapeurs-pompiers de l’agglomération biennoise (communes de Bienne, Ipsach, Nidau, Gléresse et Douanne-Daucher) effectue en moyenne deux interventions par jour. La Ville de Bienne a constaté qu’accorder la priorité aux véhicules des sapeurs-pompiers aux feux de signalisation des nœuds routiers importants est particulièrement efficace, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Une première phase consistera à mettre en place d’ici fin à 2026 les installations techniques sur les tronçons importants des principaux trajets d’intervention, présentant actuellement d’importantes restrictions. Le système marchera selon le même principe que la priorisation déjà mise en place des bus des Transports publics biennois.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision