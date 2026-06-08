Bienne: un nouveau règlement sur la protection de la population

Keystone-SDA

Le nouveau règlement municipal biennois sur la protection de la population entrera en vigueur le 1er août, à condition que le Conseil de ville donne son aval. Ce texte remplacera le règlement sur les situations extraordinaires, qui ne répond plus aux exigences actuelles.

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(Keystone-ATS) Le nouveau règlement sur la protection de la population régit l’organisation d’urgence de la ville de Bienne en cas de catastrophe, de situation d’urgence ou d’événement majeur imprévisible. Le Conseil de ville se prononcera lors de sa séance des 24 et 25 juin prochains.

Le règlement sur les situations extraordinaires, en vigueur depuis l’an 2000, ne correspond plus aux exigences actuelles, souligne lundi la ville de Bienne dans un communiqué. En effet, la législation supérieure et le contexte géopolitique mondial ont passablement évolué.

Le nouveau règlement élaboré par le Conseil municipal prend en compte les dispositions fédérales et cantonales. Des modifications ont également été amenées en fonction de l’expérience accumulée lors de la pandémie de Covid-19.

Il définit par ailleurs un état-major central de l’organe de conduite pouvant agir très rapidement et donne la possibilité au Conseil municipal de mobiliser, si nécessaire des états-majors spéciaux. Ces éléments ne figuraient pas dans l’ancien règlement.