Bienne (BE): auteur présumé d’un brigandage arrêté
La police cantonale bernoise a interpellé vendredi l'auteur présumé d'un brigandage survenu à fin juin dans le magasin d'une station-service de Bienne. Il s'agit d'un homme âgé de 35 ans.
(Keystone-ATS) D’autres investigations sont en cours, a fait savoir la police cantonale dans un communiqué. Le Ministère public compétent a déposé par ailleurs une demande de mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte.