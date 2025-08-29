La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Bienne (BE): auteur présumé d’un brigandage arrêté

Keystone-SDA

La police cantonale bernoise a interpellé vendredi l'auteur présumé d'un brigandage survenu à fin juin dans le magasin d'une station-service de Bienne. Il s'agit d'un homme âgé de 35 ans.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) D’autres investigations sont en cours, a fait savoir la police cantonale dans un communiqué. Le Ministère public compétent a déposé par ailleurs une demande de mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte.

