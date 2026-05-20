Bienne dresse un bilan très positif de la Fête fédérale de musique

Keystone-SDA

Pour le Conseil municipal biennois, la Fête fédérale de musique qui a animé la ville bilingue du 14 au 17 mai a été un grand succès. Plus de 120'000 personnes ont participé à cet événement, transformant rues, places et quartiers en une grande scène ouverte.

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(Keystone-ATS) Toutes les générations et toutes les langues se sont retrouvées dans une ambiance chaleureuse, joyeuse et respectueuse, relève mercredi le Conseil municipal à l’issue de sa séance hebdomadaire. L’exécutif salue le fait que cette fête s’est déroulée sans problème majeur au niveau de la sécurité, des transports ou de la propreté.

Un tel succès n’aurait jamais été possible sans l’engagement de centaines de bénévoles et collaborateurs de la ville, ajoute son exécutif. Celui-ci tient également à saluer les personnes de l’ombre qui ont préparé, accompagné et rendu possible le plus grand festival au monde de musique à vent.