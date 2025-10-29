Bienne réorganise son système de trottinettes électriques

La ville de Bienne veut travailler à l'avenir exclusivement avec une société de location de trottinettes en libre-service. Elle va mettre en place une nouvelle procédure d'autorisation.

(Keystone-ATS) Les trottinettes sont de plus en plus prisées, notamment auprès des jeunes, comme moyen de transport urbain. Mais ces véhicules, qui sont souvent abandonnés dans l’espace public et bloquent parfois les trottoirs, ne font pas l’unanimité. Leurs utilisateurs ne respectent souvent pas les règles de circulation, souligne mardi la ville de Bienne dans un communiqué.

Après avoir publié des directives en 2021, qu’elles ont renforcées en 2023, les autorités biennoises prévoient désormais de réorganiser leur offre en la matière.

Aujourd’hui, deux entreprises privées proposent 160 trottinettes au total. Il est techniquement impossible, au centre-ville, de garer ces véhicules ailleurs que sur les places de stationnement publiques réservées aux vélos et aux motos. Un contrôle a lieu grâce à un GPS.

L’autorisation en cours pour les deux prestataires actuels – les entreprises Zisch et JM Fleets – expirera à la fin de l’année. La ville profite de cette échéance pour revoir la procédure d’autorisation.

Dès le 1er mars 2026, une seule entreprise proposera 160 trottinettes électriques sans station sur l’ensemble du territoire communal. Les autorités choisiront pour trois ans la société qui répondra le mieux à leurs exigences.

Trottinettes basées sur des stations

En plus de cette offre, la ville de Bienne proposera dès le 3 novembre 80 trottinettes électriques basées sur des stations, par le biais de la société de Publibike. Ces véhicules devront obligatoirement être restitués à l’une des stations. Cette offre s’adresse tout particulièrement aux pendulaires qui veulent s’assurer de trouver un véhicule à un endroit précis.

Publibike, qui propose déjà des vélos en libre-service en ville de Bienne, fonctionne via un abonnement annuel.