Bienne veut établir un concept pour le trafic individuel motorisé

La Ville de Bienne va élaborer un concept pour mieux gérer le trafic individuel motorisé. Cet instrument doit permettre de réduire les embouteillages aux heures de pointe, de diminuer les nuisances sonores et d'améliorer la sécurité des usagers de l'espace urbain.

(Keystone-ATS) Le Conseil municipal veut s’engager pour un réseau urbain fluide, sûr et accessible pour tous. Pour y parvenir, il s’agira de réduire le trafic individuel motorisé et de favoriser les déplacements en transports publics, à pied et à vélo, explique jeudi la Ville de Bienne.

Ce concept devra en particulier concentrer les itinéraires routiers sur le réseau principal pour ainsi permettre un meilleur partage de l’espace avec les autres modes de transport. Cette stratégie doit rendre le réseau plus sûr, notamment pour les cyclistes et les piétons.

Habitants et pendulaires

Les données d’une étude de mobilité publiée en février montrent que le trafic individuel motorisé est essentiellement généré par la population biennoise ou par des pendulaires. Ainsi, 50% des déplacements en voiture, camion et moto dans le centre de l’agglomération sont effectués par des habitants.

Les pendulaires qui entrent ou qui sortent de Bienne représentent 40% des déplacements. Il s’agit principalement de trajets sur des courtes distances entre 3 et 10 km au maximum. Les 10% qui restent sont liés au trafic de transit.

Financement

Pour établir ce concept, le Conseil municipal a approuvé un crédit de 180’000 francs. Les résultats définitifs de l’étude sont attendus courant 2026. Ils serviront de base de planification pour les futurs projets d’aménagement liés au trafic individuel motorisé.