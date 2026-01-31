Bientôt la 13e édition d’aqua pro à Bulle (FR)

Keystone-SDA

La 13e édition d’aqua pro se tiendra de mercredi à samedi, à Espace Gruyère, à Bulle (FR). Evénement bisannuel, le salon, qui se présente comme une référence en Suisse, regroupera 110 exposants de l’ensemble du pays sur 5500 mètres carrés.

1 minute

(Keystone-ATS) Les solutions actuelles et les innovations dans le domaine de l’eau seront présentées, ont indiqué les organisateurs. Les femmes dans les métiers techniques et scientifiques seront par ailleurs mises à l’honneur cette année.

Au-delà, des visiteurs professionnels, des décideurs et des porteurs de projet se retrouveront dans le chef-lieu gruérien pour débattre trois jours durant des enjeux clefs autour du cycle global de l’eau, précise le communiqué.