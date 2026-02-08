Bientôt la 13e Nuit de la photo à La Chaux-de-Fonds (NE)

Keystone-SDA

La 13e Nuit de la photo se déroulera le samedi 14 février à La Chaux-de-Fonds. La manifestation proposera à son programme 31 photographes projetés sur huit écrans à travers la Métropole horlogère des Montagnes neuchâteloises.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Nous sommes toujours attachés à présenter une photographie d’auteur qui invite à la réflexion, à la découverte ou à la prise de conscience», ont indiqué vendredi les organisateurs. Les photographes français Marc Riboud et américain Louis Stettner seront les deux figures «historiques» de l’édition 2026.

Ces derniers sont «emblématiques» des orientations de la programmation: témoignage personnel, humanisme et qualité d’image. Le photojournalisme, documentaire et esthétique, dialogue avec des travaux invitant à la réflexion ou à la poésie, relève le communiqué.

Convivial et populaire

Le Malgache Rijasolo se verra par ailleurs attribuer le prix Andrée Moser. Le lauréat «témoigne, par un travail au long cours, de la persistance dans son pays des mythes ancestraux si importants dans un contexte qui refuse d’assimiler les diktats du colonialisme».

Le festival fera la part belle à des lauréats de la dernière enquête photographique vaudoise, Romain Mader, Mathieu Gafsou et Sarah Carp. Les Genevois Mark Henley et Nora Teylouni et les Neuchâtelois Marc Renaud, David Marchon et Xavier Voirol dialoguent avec des travaux venant de tous les continents, présentés notamment à Arles (F) en 2025.

Au-delà, la manifestation, gratuite, met l’accent sur son caractère convivial et populaire: «Une culture de très haut niveau, mais à la portée de toutes et tous». La Nuit de la Photo dit avoir atteint «un bon rythme de croisière et bénéficie maintenant d’une belle notoriété, localement, mais aussi de plus en plus loin».