Bientôt la 49e Bourse suisse d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds (NE)

Keystone-SDA

La 49e édition de la Bourse suisse d'horlogerie se tiendra le 2 novembre au Musée international d'horlogerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds (NE). L'événement constitue un rendez-vous annuel "incontournable", avec l'opportunité de "dénicher de très bonnes affaires".

(Keystone-ATS) Des visites guidées gratuites figurent aussi au programme de la journée, a indiqué mercredi le MIH. Quelque 50 exposants présenteront et vendront des montres, des livres, des horloges et des fournitures horlogères, précise le communiqué.

Dès l’ouverture des portes du musée à 10h00 et jusqu’à 16h30, aussi bien les amateurs et que le grand public pourront trouver le trésor «tant recherché». Pour l’occasion, quatre visites seront offertes par les amis du MIH: deux en français et deux en allemand.

Fermeture temporaire

La manifestation est organisée depuis 1976 par l’institution chaux-de-fonnière, avec le soutien de Chronométrophilia, l’Association suisse des amateurs d’horlogerie. Elle accueille, outre les exposants et leurs clients, de très nombreux fidèles.

Par ailleurs, rappelle le MIH, le musée sera fermé au public dès le 3 novembre et jusqu’au printemps prochain. Le hall d’entrée du bâtiment de style brutaliste, qui a fêté ses 50 ans en 2024, sera alors réaménagé pour offrir davantage de confort aux visiteurs.