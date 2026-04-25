Bientôt la 5e édition d’InnoFood&Co à Forum Fribourg

Keystone-SDA

Forum Fribourg accueillera le 7 mai la 5e édition d’InnoFood&Co, le rendez-vous suisse de l’innovation agroalimentaire. Plus de 200 professionnels issus de l’industrie, de la recherche et des institutions sont attendus pour une journée dédiée aux grandes transformations du secteur.

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(Keystone-ATS) Dans un contexte marqué par les enjeux de durabilité, de nutrition et d’évolution des modes de production, InnoFood&Co entend se positionner comme un lieu d’échanges et de collaboration entre les acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire, ont fait savoir mardi les organisateurs.

Parmi les temps forts de l’édition tenue à Granges-Paccot, ces derniers annoncent la présence «exceptionnelle» de l’entrepreneur français Michel de Rovira, cofondateur de Michel & Augustin et investisseur chez Creadev. Il apportera un regard entrepreneurial sur les dynamiques d’innovation du secteur, précise le communiqué.

Projets innovants

Au-delà, le programme comprend des interventions d’experts, des discussions autour de thématiques clés (innovation, technologie, durabilité, nutrition), la présentation de projets innovants ainsi que la présence de stands d’entreprises et d’organisations de l’écosystème, offrant des opportunités de rencontres et d’échanges.

Une attention particulière sera aussi portée à l’expérience culinaire, avec un lunch imaginé et préparé par le Centre d’intégration socioprofessionnelle Fribourg. Réalisé avec des produits locaux et de saison des membres du Cluster Food & Nutrition, il apporte une dimension «durable et inclusive».