Bientôt un nouveau stand de tir pour les chasseurs jurassiens

Keystone-SDA

Le futur stand de tir de chasse jurassien est en cours de réalisation sur le site militaire de Varmen, à Courchavon. Ce projet offrira aux chasseurs jurassiens des conditions d’entraînement optimales permettant de garantir une pratique de la chasse conforme aux principes de protection des animaux. L’ouverture du stand est prévue au printemps prochain.

1 minute

(Keystone-ATS) Cette infrastructure attendue de longue date permettra d’organiser les tirs de formation des candidats chasseurs, ainsi que les tirs obligatoires pour les quelque 400 chasseurs jurassiens. Ce projet a vu le jour grâce à la mise à disposition des infrastructures et des surfaces du stand de tir militaire, a précisé lundi le canton du Jura.

Le permis de construire prévoit la réalisation de deux lignes de tir à 100 mètres sur des cibles fixes, de deux lignes de tir à 30 mètres sur des cibles mobiles, ainsi que d’une ligne de tir à 50 mètres dotée d’une cible mobile.

Le fonctionnement du stand et l’organisation des tirs obligatoires sont confiés à la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs qui supervise le chantier. Le coût total du projet se monte à 535’000 francs. L’Etat accorde une subvention de 240’000 francs.