Bilan des 100 jours de Franziska Biner et de Stéphane Ganzer

Keystone-SDA

Elu ce printemps au Conseil d'Etat valaisan, Franziska Biner et Stéphane Ganzer ont tiré le bilan lundi de leurs 100 jours passés au sein de l'exécutif cantonal. L'éboulement de Blatten aura été l'événement le plus marquant de leurs débuts de mandat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La catastrophe qui a enseveli Blatten le 28 mai dernier, mais aussi le débordement du torrent du Fregnoley (Val de Bagnes) ont totalement chamboulé l’agenda de Franziska Biner et de Stéphane Ganzer. Ces épisodes d’intempéries ont été les faits marquants du début de leurs mandats.

Au cœur de la crise du Lötschental, le politicien PLR a géré les aspects sécuritaires de la catastrophe. L’ex-vice-présidente de Zermatt a, elle, piloté la coordination entre les départements impactés par la catastrophe.

«J’ai l’impression que cela fait 10 ans que l’on s’engage au Conseil d’Etat et pas seulement depuis 3 mois», a avoué Stéphane Ganzer. «Les journées sont très longues, mais le travail est vraiment intéressant. Les décisions que l’on prend ont un réel impact», a ajouté sa collègue.

