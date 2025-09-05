Bilan des mesures contre les crues de 2005 dans le canton de Berne

Keystone-SDA

Les mesures prises dans le canton de Berne après les crues dévastatrices de 2005, en particulier la construction d'une galerie d'évacuation du lac de Thoune, ont permis de réduire le risque d'inondations. Mais les crues n’en demeurent pas moins un danger naturel qui ne peut pas être totalement maîtrisé par la régulation des eaux.

(Keystone-ATS) Les crues de 2005 avaient clairement montré les limites du système de régulation des eaux, a rappelé vendredi le canton de Berne. Le niveau du lac de Thoune avait largement dépassé la limite critique, tandis que certains quartiers de la Ville de Berne avaient été inondés en raison des débits de l’Aar.

Une série de mesures avaient alors été prises pour étendre la marge de manœuvre dans le domaine de la régulation des eaux. La plus significative a été la construction de la galerie d’évacuation de Thoune d’une longueur de 1,2 km.

Mise en service en 2009, cet ouvrage permet d’augmenter la capacité d’écoulement du lac de Thoune à raison de 100 m3 supplémentaires par seconde. Parallèlement, un système a été mis en place pour permettre un léger abaissement préventif du niveau du lac de Thoune et des lacs du pied du Jura en prévision d’un événement de crue.

Stations de mesure

Le canton relève que ce dispositif repose sur une anticipation des crues. Dans ce domaine, de nombreux progrès ont été réalisés depuis 2005. Les prévisions météorologiques et hydrologiques ont gagné en précision. La fiabilité des modèles repose sur des données actualisées, telles que des mesures des précipitations.

En plus de la régulation des eaux, la gestion des risques englobe des mesures d’aménagement. Des projets ont été mis en œuvre depuis 2005 le long de l’Aar. Le canton estime qu’il faut aussi prévoir des mesures de planification et de construction pour réduire les risques de dommage et la vulnérabilité des bâtiments et des infrastructures.

Changement climatique

Les autorités doivent aussi tenir compte du changement climatique qui engendre de nouveaux défis: multiplication et intensification d’événements naturels extrêmes comme les crues ou les épisodes de sécheresse. De tels événements auront des conséquences sur les lacs et l’Aar et donc sur la régulation de leurs eaux.