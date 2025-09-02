La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Bilan positif du centre de formation pour réfugiés à Bellelay (BE)

Le conseiller fédéral Beat Jans a visité mardi à Bellelay (BE) le centre de formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse (CRS) destiné aux réfugiés. Ce projet est pionnier dans le domaine de l'intégration au marché de l'emploi des personnes réfugiées.

(Keystone-ATS) Ce programme vise également à atténuer la pénurie de personnel qualifié qui touche le secteur de la santé. Cette formation sur 20 mois combine l’apprentissage du français avec une expérience pratique. Vecteur d’insertion, ce programme est sanctionné par l’obtention d’un diplôme d’auxiliaire de santé de la CRS.

«Les premières expériences sont très prometteuses», a souligné le conseiller fédéral après avoir rencontré des participants et visité le site. «Ce modèle peut servir d’exemple aux autres cantons et à la Confédération», a ajouté Beat Jans en soulignant l’importance de prendre en compte l’intégration dès l’arrivée des requérants d’asile.

