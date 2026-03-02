Bilan positif pour RailTech après cinq ans

Keystone-SDA

RailTech, le centre romand d'entretien des bogies basé à Villeneuve (VD), tire un bilan positif après cinq ans d'existence. L'an dernier, il a procédé à la révision de 65 bogies pour un chiffre d'affaires de 4,7 millions de francs.

(Keystone-ATS) L’entreprise a débuté son activité en 2020, lorsque neuf compagnies de transports, huit vaudoises ainsi que les TPF fribourgeois, se sont associées pour préserver l’emploi et le savoir-faire dans le domaine complexe de la révision des bogies. Pour RailTech, il s’agissait d’un «pari osé» mais aussi d’une «nécessité».

«Les défis étaient importants autant que majeurs mais ils ont été relevés», relève lundi l’entreprise dans un communiqué. Au fil des ans, le rythme et le volume de production n’ont cessé d’évoluer positivement. Le nombre de collaborateurs est passé de cinq ETP (équivalent temps plein) en 2020 à 23 actuellement.

L’entreprise s’est développée et a acquis des équipements de dernière génération tout en soignant la formation et la certification. Cela a permis à RailTech de se positionner sur les marchés publics et de se voir confier des mandats tiers, comme la révision d’une quarantaine de bogies pour les trams bâlois.

La création de l’entreprise a permis de «substantielles économies», évitant notamment aux partenaires de devoir faire réviser leurs bogies en Hongrie, ajoute le communiqué. Pour rappel, les neuf compagnies partenaires sont le Lausanne-Echallens-Bercher (LEB), les tl (Lausanne), TPC (Chablais) et les TPF (Fribourg), Travys (Yverdon), le MOB, les transports de la région Morges-Bière-Cossonay et de Montreux-Vevey-Riviera ainsi que le NStCM (Saint-Cergue).