Bilatérales: libre circulation des personnes

Il ne faudra plus de permis spéciaux. La mobilité sera réciproque. (Keystone)

Travailler à Paris ou à Rome? Pour les Suisses, la libre circulation s'appliquera dans deux ans. Pour les Européens, elle s'étalera sur douze ans.

D'ici-là, les citoyens suisses pourront s'installer dans n'importe quel pays européen, même sans travail. Et pour ceux qui veulent travailler dans l'Union européenne (UE), ce sera beaucoup plus facile.



Plus besoin de permis spéciaux. Par exemple, un coiffeur pourra exercer son métier à Marseille ou à Berlin sans tracasseries administratives.



Les entreprises suisses, les banques notamment, pourront envoyer leur personnel dans leurs succursales européennes avec beaucoup plus de facilité.



La mobilité étant réciproque, les citoyens européens pourront eux aussi - mais de façon plus progressive - venir s'installer et travailler en Suisse.



Mais des mesures sont prévues pour éviter tout dumping salarial. Les entreprises suisses n'auront plus besoin d'autorisation pour engager du personnel qualifié des pays de l'UE.



Ce droit à la libre circulation est complété par la reconnaissance mutuelle des diplômes professionnels. Et par la coordination des assurances sociales.



Les retraités suisses, qui ont élu domicile en Espagne, seront ainsi toujours couverts par leur assurance maladie.



