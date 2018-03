Droits d’auteur

Bill Clinton au Forum économique de Davos 29. janvier 2000 - 16:15 Le président américain Bill Clinton a plaidé, ce samedi à Davos, en faveur d'une intégration croissante de l'économie mondiale. Dans le même temps, des manifestants hostiles à la mondialisation défilaient dans les rues de la station grisonne. Le président américain Bill Clinton a plaidé, ce samedi à Davos, en faveur d'une intégration croissante de l'économie mondiale. Dans le même temps, quelques centaines de manifestants, hostiles à la mondialisation, sont arrivés dans l’après-midi dans le centre de la station grisonne. Ils ont brisé des vitrines et blessé un policier. Des manifestants ont notamment brisé les vitrines du restaurant McDonald's qui avait fermé ses portes peu auparavant. La manifestation, interdite par les autorités locales, est destinée à protester contre la tenue du World Econonomic Forum, qui réunit depuis jeudi l'élite économique et politique de la planète. Par ailleurs, Bill Clinton, s’est entretenu avec le président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat (photo). Le Premier ministre israélien Ehoud Barak, qui devait se rendre à Davos, a annulé sa visite, empêchant ainsi une éventuelle rencontre à trois sur le processus du paix au Proche-Orient. SRI avec les agences