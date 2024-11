Biodiversité: critiques d’associations de protection de la nature

Keystone-SDA

Des associations de protection de la nature critiquent l'insuffisance des mesures et indicateurs de biodiversité en Suisse. On manque d'instruments pour savoir si la Suisse est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de restauration des écosystèmes pour 2030.

1 minute

(Keystone-ATS) Des indicateurs permettraient de mesurer les moyens de conservation de la biodiversité en Suisse et, le cas échéant, de les adapter à temps, ont fait savoir lundi Birdlife, Pro Natura et le WWF. Le plan d’action suisse pour la biodiversité, qui doit être appliqué à partir de 2025, ne contient pas non plus de mesures permettant d’obtenir un effet généralisé.

Entretemps, les représentants de la Suisse à la conférence de l’ONU sur la biodiversité à Cali, en Colombie, se sont engagés en faveur d’un système de contrôle standardisé et clair. Or un tel système fait défaut dans leur propre pays, regrettent les trois ONG.

A Cali, 115 pays ont présenté leurs objectifs ou leurs plans d’action pour la conservation de la diversité naturelle, mais pas la Suisse.