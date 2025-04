Birmanie: une femme secourue vivante après 91 heures sous les décombres

Keystone-SDA

Une sexagénaire a été secourue mardi en Birmanie. Elle avait été piégée pendant 91 heures dans les décombres à la suite du séisme de vendredi, ont indiqué les services de lutte contre les incendies.

(Keystone-ATS) La femme âgée d’une soixantaine d’années « a été retrouvée vivante » mardi matin dans la capitale Naypyidaw, puis « sauvée avec succès » et transportée à l’hôpital plus d’une heure plus tard, ont écrit les services birmans de lutte contre les incendies dans une publication sur Facebook.