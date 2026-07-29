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Blankenburg (BE): femme décédée dans un accident de voiture

Keystone-SDA

Une femme a été retrouvée morte mardi à Blankenburg (BE), dans le Simmental, à la suite d’un accident de la circulation individuel. La Suissesse de 72 ans, domiciliée dans le canton de Berne, avait quitté la route avec sa voiture avant de chuter dans un talus.

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(Keystone-ATS) La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête, selon un communiqué publié mercredi. Préalablement, la disparition de la victime lui avait été signalée. Selon les premiers éléments des investigations, il apparaît que la femme circulait au volant de son véhicule en direction du Geiss-Sattel.

Pour une raison encore indéterminée, la victime est sortie de la route et a chuté d’environ 50 mètres. Par la suite, elle se serait extraite seule de son voiture, avant de mourir peu après sur place, des suites de l’accident. Déployés sur les lieux, les secours, dont un équipage de la Rega, n’ont pu que constater le décès de la femme.

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