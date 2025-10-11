Blatten: les maisons épargnées nettoyées par plus de 70 bénévoles

Keystone-SDA

Une importante action de nettoyage s'est tenue samedi à Blatten (VS). Plus de 70 bénévoles se sont affairés pour enlever la poussière, boue et autres débris qui ont recouvert les maisons du hameau de Weissenried, tout juste épargné par l'éboulement du 28 mai.

4 minutes

(Keystone-ATS) «Redonner vie à ce hameau pour que les gens puissent y revenir le plus rapidement possible» est l’un des objectifs principaux, explique à Keystone-ATS Urs Heimberg, président de la Fondation Blatten, qui chapeaute l’événement. Il s’agit aussi de «prendre soin du patrimoine architectural historique qui reste», poursuit-il.

Le cône de déjection de l’éboulement qui a englouti Blatten s’est arrêté à seulement quelques mètres de Weissenried ou «Wissriäd» en dialecte. Le village est en effet situé en face de la montagne qui s’est effondrée, sur le versant opposé de la vallée.

«La saleté est très importante en raison de l’onde de choc provoquée par le glissement de terrain, observe celui qui est aussi professeur au sein du département d’architecture de la Haute école spécialisée de Berne (BFH). Toutes les façades ont été salies et partiellement endommagées.»

Une opération délicate

Le nettoyage de cette épaisse «patine» en est d’autant plus complexe. Car l’eau sous pression ne doit pas être utilisée, sinon elle abîmerait le bois de ces édifices historiques. Ces derniers comptent d’ailleurs parmi les sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse, selon l’inventaire fédéral qui liste quelque 1200 sites.

C’est donc munis de brosses, grattoirs et spatules que les volontaires ont commencé à laver les murs des 80 édifices du village. Parmi eux, des chalets, des cabanes, des granges mais aussi une fontaine, la croix située à l’entrée du village ou encore la chapelle Saint-Georges – construite en 1787 et rénovée en 1933.

Ce travail est le fruit d’une action solidaire, qui coûte, au passage, nettement moins que de faire appel à des instituts de nettoyage spécialisés, note Urs Heimberg. Il était d’ailleurs important de polir tous les bâtiments, y compris ceux qui n’étaient pas protégés contre les incendies et les événements naturels, le canton du Valais ne rendant pas cette assurance obligatoire.

Dans un même élan, le rendez-vous de samedi permet de fédérer propriétaires directement concernés, habitants du Lötschental et visiteurs venus de toute la Suisse. «Il y a une importante solidarité et beaucoup d’énergie», relève Urs Heimberg.

Regard vers l’avenir

«Cela permet aussi de ramener un peu de normalité dans la vallée. Il est important que tout le monde voie qu’il y a un avenir ici», continue le président de la Fondation. Fondation qui a d’ailleurs reçu près de 3 millions de dons depuis la catastrophe de ce printemps. L’institution entend ainsi remplir sa mission de préservation et de restauration du paysage culturel et du patrimoine.

Afin de réaliser le projet de nettoyage, de nombreux points logistiques ont aussi dû être pris en compte, à l’image de l’accès des bénévoles au site, encore situé en zone interdite. «Il a fallu obtenir l’autorisation auprès de la police cantonale pour chaque personne», indique le professeur.

Pour se rendre à Weissenried, la plupart des volontaires ont dû marcher sur des sentiers de randonnée, les routes menant au village ayant été endommagées ou détruites. Quelques bénévoles, notamment les personnes âgées, ont toutefois pu être acheminés sur le site en voiture, grâce à la route de secours construite en terre, qui permet aussi de rejoindre Blatten.

Entraide avant tout

La reconstruction du village détruit revient d’ailleurs aux autorités. Mais le travail réalisé ici, en collaboration avec la commune, est complémentaire, relève Urs Heimberg. «Chacun aide comme il peut», résume-t-il.

Une deuxième journée de nettoyage similaire aura lieu le samedi 25 octobre, toujours à Weissenried. Elle sera guidée par le même mot d’ordre: «A Blatten, ce qui a été épargné mérite une attention particulière.»