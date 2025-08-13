La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Blatten à la recherche de nouvelles capacités hôtelières

Keystone-SDA

Blatten a connu sa deuxième assemblée primaire après l'éboulement du 28 mai dernier, qui a enseveli le village. Le président de la commune Matthias Bellwald en a profité pour faire le point sur le dossier.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le drame qui a touché Blatten a rasé trois hôtels et, de facto, réduit de 50% la capacité d’accueil dans ce domaine de l’ensemble du Lötschental. Les autorités des communes de la vallée veulent créer un hôtel 3 étoiles provisoire de 45 à 60 lits, selon une information de la RTS confirmée à Keystone-ATS.

L’établissement verrait le jour sur la commune de Wiler. « La question du financement est en cours de discussion. Nous saurons dans 15 jours, si le projet peut se concrétiser pour Noël », résume Matthias Fleischmann, le directeur de l’Office du tourisme et des remontées mécaniques du Lötschental.

En outre, les autorités communales veulent créer des logements d’utilité publique dans le Lötschental, pour octobre 2026 afin que les habitants qui ont tout perdu puissent rester y vivre.

