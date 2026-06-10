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Bluefactory Fribourg-Freiburg en quête d’un nouveau directeur

Keystone-SDA

Philippe Jemmely quittera ses fonctions de directeur de Bluefactory Fribourg-Freiburg à fin 2026. Il aura occupé la fonction pendant dix ans, une période consacrée au développement et à la gestion du site sis sur le lieu de l'ancienne brasserie Cardinal, à Fribourg.

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(Keystone-ATS) Philippe Jemmely a accompagné la consolidation et la transformation du quartier d’innovation, a indiqué le conseil d’administration mercredi. Ce dernier mentionne le bâtiment B, devenu l’un des éléments structurants du site, ainsi que l’avancement du chantier du Smart Living Lab, projet phare dans le domaine de l’habitat du futur et de la construction durable.

Sous la direction de Philippe Jemmely, âgé de 60 ans, Bluefactory s’est affirmé «comme un quartier d’innovation vivant, ancré dans la ville de Fribourg et reconnu pour sa capacité à faire dialoguer économie, recherche, culture, durabilité et transformation urbaine». Le conseil d’administration précisera prochainement les modalités de sa succession.

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