BMW: repli de la rentabilité sur un an, les coûts élevés persistent

2 minutes

(Keystone-ATS) Le constructeur automobile BMW a fait état mercredi d’un bénéfice net de 2,95 milliards d’euros (environ 2,88 millions de francs) au premier trimestre, supérieur aux attentes, tout en reculant de 19% sur un an en raison de charges plus élevées.

Le groupe bavarois a affiché une marge opérationnelle (Ebit) de 8,8% à fin mars dans sa division automobile, inférieure aux 9,3% attendus par Factset, mais il maintient l’objectif d’un taux entre 8,0% et 10,0% sur l’année.

L’augmentation de 2,5% du nombre de véhicules de la marque BMW vendus entre janvier et mars, à 530,9 milliers d’exemplaires, et la proportion plus élevée de véhicules 100% électriques – 78,7 milliers en tout – et de véhicules du segment de prix supérieur ont eu un impact positif sur les ventes.

Néanmoins, le groupe qui compte aussi les marques Mini et Rolls-Royce a vu son chiffre d’affaires de 36,6 milliards d’euros de janvier à mars reculer de 0,6% sur un an. En cause, des changements de modèles, moins de véhicules haut de gamme vendus en Chine et des effets de change défavorables liés au renminbi chinois et au dollar américain.

Il en ressort que résultat opérationnel (Ebit) de la division automobile, à 2,7 milliards d’euros, est en retrait de 28% sur un an.

Explication : le même trimestre de l’année précédente avait bénéficié de la baisse de prix des approvisionnements par rapport à 2022 en même temps que le constructeur relevait les prix.

L’augmentation des coûts de fabrication ne s’est reflétée qu’à partir du deuxième trimestre 2023 et ce niveau de coûts plus élevé s’est poursuivi jusqu’au premier trimestre 2024, explique le constructeur.

Le constructeur de la i7 augmente “de manière dynamique la part des véhicules électriques tout en maintenant (un) niveau élevé de rentabilité”, a déclaré le patron du groupe, Oliver Zipse, dans un communiqué.

Pour l’année, BMW confirme s’attendre à des ventes stables en volume, tirées notamment par modèles du segment de prix supérieur, comme la série 7 et la série 5, et à un bénéfice imposable légèrement inférieur à 2023, en se concentrant sur le lancement de la prochaine gamme électrique “Neue Klasse”.