BMW accusé aux Pays-Bas d’avoir falsifié ses données d’émission

Keystone-SDA

L'association néerlandaise des consommateurs a annoncé lundi qu'elle intentait un recours collectif contre BMW, accusant le constructeur automobile de luxe d'avoir falsifié les données d'émissions de quelque 100'000 véhicules vendus aux Pays-Bas.

3 minutes

(Keystone-ATS) L’organisation Consumentenbond cite des études qui, selon elle, montrent qu’un logiciel a été installé dans les véhicules BMW afin de montrer des émissions réduites d’azote lors des tests.

«Cependant, dans des conditions de conduite normales, ces véhicules présentent des émissions alarmantes», a affirmé l’association, qui a lancé cette action en justice avec une autre organisation, Car Claim.

«Il est honteux que BMW ait trompé à la fois les organismes de contrôle et les consommateurs», a déclaré Sandra Molenaar, directrice de Consumentenbond, dans un communiqué.

«L’entreprise doit assumer ses responsabilités. Nous voulons que BMW indemnise les consommateurs qu’elle a trompés», a-t-elle poursuivi.

L’affaire concerne toutes les voitures diesel BMW et Mini vendues sur le marché néerlandais entre le 1er janvier 2009 et le 1er septembre 2019.

Andrew Mason, porte-parole de BMW a déclaré à l’AFP que le constructeur avait pris connaissance de ces accusations par les médias, mais qu'»aucune plainte n’avait encore été déposée».

«Nous ne connaissons donc pas les allégations spécifiques que (…) Car Claim a avancées dans sa plainte», a-t-il précisé.

Car Claim a exhorté BMW à rappeler toutes les voitures concernées et à les rééquiper, tout en indemnisant les conducteurs actuels et anciens de ces véhicules.

«Bien que nous ayons engagé une procédure judiciaire, nous continuons à exhorter BMW à engager des discussions afin de parvenir ensemble à une solution équitable,» a déclaré Guido van Woerkom, président de Car Claim, dans un communiqué publié par Consumentenbond.

Ce potentiel procès est un nouveau chapitre dans le long scandale des émissions polluantes, aussi appelé «dieselgate», qui touche plusieurs géants de l’industrie automobile.

Il a éclaté en septembre 2015, lorsque le constructeur automobile allemand Volkswagen a admis avoir équipé des millions de véhicules avec un logiciel faisant apparaître les moteurs comme moins polluants lors des tests réglementaires que dans des conditions réelles.

Le dieselgate a provoqué une onde de choc dans le secteur, impliquant plusieurs autres grands constructeurs automobiles et entraînant des poursuites judiciaires dans plusieurs pays, dont la France, la Corée du Sud et les Etats-Unis.

En février 2019, le parquet allemand avait indiqué que BMW devrait s’acquitter d’une amende de 8,5 millions d’euros en Allemagne pour des infractions aux normes antipollution mais que le constructeur échappait à des poursuites pour fraude faute de preuves.