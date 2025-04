Boeing: perte nette moins creusée qu’attendu au 1er trimestre

Boeing a annoncé mercredi une perte nette moins creusée qu'attendu par les marchés au premier trimestre. Le constructeur aéronautique américain a profité de la reprise des livraisons dans la branche commerciale pour laquelle il a confirmé ses objectifs de production.

(Keystone-ATS) Entre janvier et mars, l’avionneur a engrangé un chiffre d’affaires de 19,50 milliards de dollars (+18% sur un an) et une perte nette de 123 millions.

Le consensus des analystes de FactSet anticipait respectivement 19,56 milliards et une perte nette de 550 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – valeur de référence pour les marchés -, la perte nette ressort à 49 cents contre une perte nette de 1,13 dollar un an plus tôt. Le consensus avait prévu une perte nette de 1,17 dollar.

« De la livraison de davantage d’avions au gain d’un contrat transformateur pour l’avion de combat du futur, nous constatons des résultats positifs dans les quatre domaines clef de notre plan de rétablissement qui va nous mettre en bonne position pour le reste de l’année et au-delà », a commenté Kelly Ortberg, patron de Boeing, dans un message adressé mercredi matin aux employés.

« Nous avons effectué un pas important pour rebâtir notre culture d’entreprise », a-t-il poursuivi, estimant qu’il s’agissait du « changement fondamental dont nous avions besoin pour restaurer la confiance et transformer Boeing ».

Selon lui, les clients du groupe « remarquent la différence dans nos produits et nos services » car « nous fabriquons des avions de meilleure qualité et nous les livrons avec davantage de prévisibilité ».

Boeing reste sur la trajectoire pour atteindre la limite, imposée par le régulateur aérien FAA depuis février 2024 après un incident en vol, de 38 avions 737 MAX mensuels « dans les prochains mois », avec l’objectif de demander une hausse à 42 « plus tard dans l’année », a indiqué M. Ortberg.

Il a également précisé que le processus de certification du 777-9, premier modèle de son nouveau programme de gros porteur 777X et qui devait entrer en exploitation en 2020, avait franchi une étape importante au premier trimestre.

Et qu’une phase des vols d’essais du 737 MAX 10, qui devait voler commercialement dès 2023, avait été accomplie en vue de sa certification.

Dans la branche Défense et Espace (BDS), M. Ortberg a évoqué le début de l’assemblage final du premier drone de ravitaillement aérien MQ-25, en vue du début des essais courant 2025.

Le groupe a également remporté une « grande victoire » en obtenant récemment un contrat avec l’armée de l’air américaine pour construire la nouvelle génération d’avions de combat furtifs, le F-47.