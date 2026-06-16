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Bolivie: nouvel accord antidrogue avec les Etats-Unis

Keystone-SDA

Les Etats-Unis formeront et équiperont la Bolivie dans la lutte antidrogue après la signature du premier accord bilatéral de ce type depuis près de vingt ans, a indiqué mardi l'ambassade américaine à La Paz.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) En 2008, Evo Morales, alors président de la Bolivie, troisième producteur mondial de cocaïne, avait rompu les relations avec les Etats-Unis et expulsé du pays leur agence antidrogue, la DEA.

Le président bolivien Rodrigo Paz a opéré un virage de la politique étrangère du pays après vingt ans de gouvernements de gauche, en se rapprochant de Washington et des organismes multilatéraux de crédit.

«Les États-Unis collaboreront étroitement avec le gouvernement bolivien pour fournir formations, équipements et autres formes de soutien», afin d’enquêter et de démanteler les réseaux du narcotrafic, de poursuivre les délits financiers et d’accroître la transparence au sein de la police et du système judiciaire, a indiqué l’ambassade dans un communiqué.

Washington s’est engagé à consacrer 20 millions de dollars à cette stratégie, qui sera pilotée par le Bureau international de lutte contre les stupéfiants et de l’application de la loi (INL) du département d’État américain.

Bien que les deux pays aient exprimé leur volonté de rétablir des relations diplomatiques de haut niveau, ils n’ont toujours pas renommé d’ambassadeurs.

La DEA n’a pas officiellement rouvert de bureau en Bolivie, même si La Paz a reconnu que l’agence coopérait avec les autorités boliviennes.

La Bolivie a rejoint cette année l’initiative «Bouclier des Amériques», lancée par l’administration de Donald Trump pour lutter contre le narcotrafic et le crime organisé transnational.

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