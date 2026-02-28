La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Bolivie: un avion rempli de billets de banque s’écrase

Keystone-SDA

Un avion militaire qui transportait des billets de banque s'est écrasé vendredi à proximité de l'aéroport d'El Alto, près de La Paz. La police a été obligée de disperser la foule qui s'est massée pour tenter de récupérer des coupures.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le ministère de la Défense bolivien a confirmé l’accident auprès de l’AFP, sans pouvoir dire si des décès sont à déplorer. Selon l’Agence de presse publique bolivienne (ABI), «un avion a été victime d’un accident dans l’après-midi», mobilisant «immédiatement des unités de pompiers» pour porter secours.

Des images diffusées par la chaîne Unitel montrent la police dispersant à l’aide de gaz lacrymogènes des habitants qui, sur le lieu de l’accident, tentaient de récupérer les billets, des bolivianos, que transportait l’appareil.

