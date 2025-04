Bond de la rentabilité pour le géant des semi-conducteurs TSMC

Keystone-SDA

Le géant taïwanais de la fabrication de semi-conducteurs TSMC a annoncé jeudi un bond de sa rentabilité au premier trimestre et indiqué que les droits de douane américains annoncés depuis n'ont pas changé "le comportement" de ses clients.

3 minutes

(Keystone-ATS) Son bénéfice net pour les trois premiers mois de 2025 s’est envolé de 60,3% pour atteindre 11,1 milliards de dollars (9,07 milliards de francs au cours du jour).

A 361,56 milliards de nouveaux dollars de Taïwan, il dépasse largement les 346,76 milliards prévus par les analystes interrogés par Bloomberg News.

Le chiffre d’affaires, publié la semaine dernière, était lui aussi meilleur qu’attendu, avec un bond de 42% grâce à une forte demande pour les technologies de l’intelligence artificielle (IA).

Le PDG du groupe, C.C. Wei, a dit s’attendre à ce que « 2025 soit une nouvelle année de forte croissance », car la demande liée à l’IA continue de monter en flèche.

Il a précisé n’avoir remarqué pour l’instant « aucun changement dans le comportement des clients », malgré des droits de douane annoncés par Donald Trump le 2 avril.

« Nous pourrions avoir une meilleure idée de la situation au cours des prochains mois, et nous continuerons à surveiller de près l’impact potentiel sur la demande du marché final et à gérer nos activités avec prudence », a-t-il ajouté.

M. Wei avait indiqué lors d’une conférence sur les résultats en janvier que le chiffre d’affaires annuel devrait augmenter « de près de 20% en dollars américains » et maintient ses perspectives de croissance annoncées en janvier.

Impact des surtaxes

Le mois dernier, TSMC a annoncé un investissement de 100 milliards de dollars aux États-Unis dans ce qui a été salué par le président taïwanais Lai Ching-te comme un « moment historique » pour les relations entre Taïwan et les États-Unis.

Ce projet d’investissement répondait aux accusations du président américain qui considère que Taïwan a « volé » l’industrie américaine des puces et à ses menaces d’infliger des droits de douane allant jusqu’à 100%.

L’administration Trump a finalement imposé des droits de douane de 32% sur les importations taïwanaises – à l’exclusion des semi-conducteurs – mais leur mise en oeuvre a été suspendue mercredi pour une période de 90 jours.

L’entreprise, qui compte notamment Apple et Nvidia parmi ses clients, fait face à des demandes de délocalisation répétées d’une partie de sa production hors de Taïwan de la part de ses partenaires commerciaux, qui craignent que l’approvisionnement ne soit interrompu en cas de conflit avec Pékin.

Le ministre des Affaires économiques de Taïwan, Kuo Jyh-huei, a déclaré mardi que le gouvernement mènerait des simulations pour estimer l’impact potentiel des droits de douane américains.

L’île a déjà promis d’augmenter ses investissements aux Etats-Unis, d’acheter plus d’énergie américaine et de renforcer ses dépenses de défense à plus de 3% du PIB dans le but d’éviter les surtaxes américaines.

Le site d’information américain The Information a rapporté début avril que TSMC et Intel allaient créer une coentreprise dans laquelle sera logée l’activité de fabrication de puces informatiques de l’entreprise américaine.

C.C. Wei Wei a précisé jeudi que son entreprisé n’était « engagée dans aucune discussion avec d’autres sociétés concernant une coentreprise, une licence technologique ou un transfert et partage de technologie ».