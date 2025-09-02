La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Bond du bénéfice semestriel pour Partners Group

Keystone-SDA

Le spécialiste du placement privé Partners Group a vu son bénéfice net bondir sur les six premiers mois de l'année. Il a pris 14% sur un an à 578 millions de francs, indique mardi la société zougoise.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le rebond du bénéfice s’explique par la forte hausse des commissions à la performance. En effet, ces dernières ont quasiment doublé sur un an à 314 millions de francs et pèsent pour désormais 27% du chiffre d’affaires. Les frais de gestion n’ont de leur côté enflé que de 5% à 854 millions. Dans l’ensemble les recettes se sont inscrites en hausse de 20% à 1,17 milliard de francs.

Les coûts opérationnels ont enflé d’un quart à 435 millions de francs.

Le résultat d’exploitation est ressorti à 733 millions, en hausse de 17% sur un an.

Les résultats sont globalement en ligne avec les prévisions du consensus d’analystes consultés par AWP. Les commissions de performance sont supérieures aux attentes.

Les actifs sous gestion (AuM) ont enflé de 17% à 174 milliards de dollars. En francs suisses, la croissance avoisine les 8% sur un an,

Dans ses perspectives, le groupe zougois confirme s’attendre à une demande d’actifs des clients de 22 à 27 milliards de dollars en 2025, auquel s’ajoute la contribution de l’acquisition d’Empira, à hauteur de 4 milliards. Les commissions de performance devraient quant à elles peser pour 25 à 40% des recettes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision