La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Bonus versés à Joseph Blatter: la FIFA perd son bras-de-fer

Keystone-SDA

L'ancien président de la FIFA Joseph Blatter et son ancien secrétaire général adjoint Markus Katter n'auront pas à rembourser les bonus qu'ils ont touchés entre 2010 et 2013. C'est du moins l'avis du tribunal des prud'hommes de Zurich.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La somme totale incriminée atteignait 23 millions de francs. Elle honorait le succès financier de la Coupe du monde de football en Afrique du sud, en 2010. Les principaux intéressés et un troisième fonctionnaire de la Fédération internationale de football (FIFA) ont participé à la décision de se reverser ces bonus les uns aux autres.

La FIFA avait exigé devant la justice du travail que le trio rembourse ces bonus, car ce dernier en avait décidé malgré un conflit d’intérêts, selon elle. La Cour a rejeté, toutefois, entièrement cette exigence, écrit-elle vendredi.

D’après elle, le trio pouvait s’attendre, «de bonne foi», à ce que la FIFA autorise les bonus déjà versés. La décision de justice n’est pas encore entrée en force.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
22 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Archives
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Ce débat est fermé mais vous pouvez lire les commentaires
2 J'aime
5 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision