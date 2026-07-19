Bouchon de 14 km au Gothard dimanche à la mi-journée

Keystone-SDA

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Le tunnel routier du Gothard ne désemplit pas. Après le pic de 20 kilomètres samedi devant le portail nord, la file de voitures s'étendait à nouveau dimanche à la mi-journée sur 14 kilomètres. Cela correspond à un temps d'attente de deux heures, indique le TCS.

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(Keystone-ATS) En fin d’après-midi, le bouchon atteignait toujours encore 12 km. La file de voitures s’étendait entre Erstfeld et Göschenen (UR). Dans le sens inverse, en direction du nord, un bouchon de 3 km était signalé entre Quinto et Airolo (TI), pour un temps d’attente de près de 30 minutes.

En raison des départs en vacances, des embouteillages fréquents sont à prévoir sur les axes nord-sud. Il est recommandé aux voyageurs de contourner cet axe. L’itinéraire via l’A13 et le tunnel du San Bernardino est conseillé. L’A9 via le Simplon et le Grand-Saint-Bernard ou le transport de voitures par le Lötschberg sont aussi des alternatives pour se rendre dans le Sud.