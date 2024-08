Bouchons au Gothard de longueurs mesurées à la mi-journée

(Keystone-ATS) A la mi-journée dimanche au tunnel du Gothard sur l’A2, les bouchons restaient de taille mesurée, à six kilomètres de part et d’autre, soit un peu plus d’une heure d’attente. Leur taille s’est allongée tout au long de la matinée.

Les bouchons ne mesuraient encore à 09h00 qu’un kilomètre à l’entrée nord et trois à l’entrée sud. Mais vers 11h00, le tunnel a dû être momentanément fermé à cause d’un véhicule en panne, a indiqué le TCS sur le réseau social X. Ce qui a eu pour effet d’accélérer l’allongement des files de véhicules.