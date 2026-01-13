Bouclier fiscal: le Ministère public vaudois ouvre une enquête

Keystone-SDA

Le Ministère public vaudois a décidé d'enquêter sur le bouclier fiscal. Le procureur général Eric Kaltenrieder s'est autosaisi du dossier à la suite du rapport Paychère, qui a révélé que la pratique du bouclier fiscal avait été non-conforme à la loi entre 2009 et 2021.

1 minute

(Keystone-ATS) L’enquête visera à élucider les circonstances ayant mené à cette application illégale, mais aussi à la modification de décisions de taxation à la suite de réclamations de certains contribuables, indique mardi le Ministère public dans un communiqué.

L’instruction pénale a été ouverte le 8 janvier et le procureur général a adressé une demande au Conseil d’Etat afin d’obtenir une copie de l’ensemble du dossier (rapport, complément, procès-verbaux d’audition).