Bourse suisse: les indices en verve pour finir une belle année 2025

Keystone-SDA

La Bourse suisse a bouclé sa dernière séance de l'année sur une note positive. Au bilan annuel, le tableau est également réjouissant, l'indice vedette de SIX, le SMI, affiche une progression de 14,37%. Le SLI a lui gagné 11,80% et le SPI 17,88%.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, dans l’attente du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed), sur fond de volumes faibles à l’approche du Nouvel An.

Pour Frank Sohlleder, analyste d’Activtrades, ce compte rendu pourrait agir comme un catalyseur au vu des faibles volumes. «Si les intervenants devaient y déceler le signe d’une politique monétaire encore plus expansionniste, ils pourraient lancer prématurément le feux d’artifice de la Saint-Sylvestre», a estimé l’expert, avertissant cependant qu’un indice sur une politique plus restrictive pourrait par contre se solder par des «ventes massives».

Le SMI a terminé en hausse de 0,20% à 13’267,48 points, avec un plus haut à 13’285,32 et un plus bas à 13’206,52. Le SLI a avancé de 0,23% à 2143,31 points et le SPI de 0,19% à 18’219,49 points. Sur les trente valeurs vedettes, vingt ont progressé, huit reculé et Nestlé et SGS ont fini inchangées.

Alcon (-0,4%) a fini lanterne rouge, derrière le bon Lindt et Novartis (chacun -0,3%).

L’autre poids lourd pharma, Roche (+0,2%) a gagné un peu de terrain.

En performance annuelle, Roche (+28,5%) et Novartis (+23,6%) ont fait nettement mieux que le géant alimentaire de Vevey (+5,2%) qui a annoncé mardi la vente des 40% restants de sa participation dans la coentreprise Herta Foods à son partenaire espagnol Casa Tarradellas. La transaction a été conclue le 23 décembre. Le prix d’achat n’a pas été divulgué, conformément à l’accord conclu entre les parties.

Dans le camp des gagnants du jour, UBS et Richemont viennent en tête avec une progression de 0,9% chacun. Sur un an, l’action de la grande banque a gagné 33,3% et celle du groupe de luxe 24,8%.

Le podium annuel est composé d’Holcim, médaille d’or avec une progression de 70,1%, et ce après la séparation et la mise en Bourse de ses activités américaines Amrize (-0,1% ce mardi) fin juin dernier.

La médaille d’argent revient à Galderma (+61,1% sur l’année, +0,2% ce mardi) qui a fait son entrée au SLI en septembre dernier.

Sandoz Group (+55,6% sur l’année, +0,2% ce mardi) a terminé sur la troisième marche du podium annuel.

Dans le fond du classement annuel, on trouve le fabricant d’aides auditives Sonova (-30,1%), le chimiste de la construction Sika (-24,7%) et le numéro un mondial des parfums et arômes Givaudan (-20,7%).

