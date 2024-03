Bousculade et tirs mortels lors d’une distribution à Gaza

(Keystone-ATS) Cinq Palestiniens sont morts samedi, dont 3 ayant succombé à des tirs, lors d’une distribution alimentaire qui a tourné au chaos au nord de la bande de Gaza assiégée et affamée. Bombardements israéliens et affrontements entre l’armée et le Hamas continuent.

Ce nouveau drame s’est produit alors que la situation humanitaire est désespérée et que des milliers de personnes attendaient l’arrivée d’une quinzaine de camions de farine et autres aliments, selon l’organisation, au rond-point de Koweit, théâtre de précédents incidents ces dernières semaines.

Des vidéos tournées par l’AFP montrent des camions avançant dans la pénombre au milieu de feux de détritus. On y entend des tirs tout autour, des cris et les klaxons des poids-lourds tentant de progresser.

Trois des personnes décédées ont succombé à des tirs, selon le Croissant-Rouge. Une trentaine de personnes ont par ailleurs été blessées.

Selon des témoignages, des membres de “comités populaires de protection”, chargés de superviser la distribution, ont tiré en l’air, blessant plusieurs personnes, tandis que les camions en renversaient d’autres. Les témoignages évoquent aussi des tirs “nourris” de chars israéliens positionnés non loin.

Armée: “pas trace de l’incident”

Contactée par l’AFP, l’armée israélienne a répondu ne “pas avoir trace de l’incident”.

Dans Gaza menacée de famine, plusieurs distributions ont dégénéré ces dernières semaines. Lundi, six personnes ont péri dans des bousculades pour tenter de récupérer des colis parachutés, selon le gouvernement du Hamas.

Le 23 mars, le ministère de la Santé du Hamas avait annoncé 21 morts et 23 blessés lors d’une distribution d’aide au rond-point de Koweit, mettant en cause des “tirs de chars et d’obus de l’armée israélienne”. L’armée a nié avoir tiré sur des Palestiniens attendant cette distribution.

D’autres drames se sont aussi produits le 14 mars (20 morts et plus d’une centaine de blessés au même rond-point, selon ce ministère), mais aussi le 29 février dans l’ouest de Gaza-ville (120 morts selon la même source).

UNRWA interdite de livraison au nord

L’aide alimentaire a énormément de mal à arriver aux Gazaouis, notamment ceux restés dans le nord de la bande de Gaza, au nombre d’environ 300’000, les convois entrant au compte-gouttes depuis le sud du territoire.

Jeudi, la Cour internationale de justice (CIJ), plus haute instance judiciaire de l’ONU, a ordonné à Israël d’assurer “une aide humanitaire de toute urgence” à Gaza, face à “une famine qui s’installe”.

Israël doit “permettre à l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) d’atteindre le nord de la bande de Gaza avec des convois de nourriture (…) quotidiennement et ouvrir d’autres points de passage terrestres”, a encore appelé vendredi le patron de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, sur X.

Des accusations battues en brèche par Israël vendredi, qui a affirmé ne pas s’occuper de la distribution de nourriture à Gaza, accusant des agences de l’ONU d’être incapables de gérer la quantité d’aide qui y arrive chaque jour.

Près de 33’000 morts

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé samedi dans ce contexte un nouveau bilan de 32’705 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien le 7 octobre, dernier épisode du très long conflit israélo-palestinien.

En 24 heures, 82 morts supplémentaires ont été recensés, selon un communiqué du ministère, qui fait aussi état de 75’190 blessés en près de six mois de guerre.

Alors que les négociations pour parvenir à une trêve semblent dans l’impasse, les deux camps s’accusant mutuellement d’être à l’origine du blocage, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a “approuvé un prochain cycle de négociations, dans les jours à venir, à Doha et au Caire (…) pour aller de l’avant”, a annoncé son bureau vendredi.

Ces derniers mois, plusieurs sessions de négociations ont eu lieu via les médiateurs internationaux -Egypte, Qatar, Etats-Unis-, mais sans résultat.

Israël ignore la résolution de l’ONU

Malgré une résolution du conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu, les combats n’ont pas baissé en intensité.

Samedi, l’armée israélienne a déclaré avoir frappé des dizaines de cibles dans le centre de Gaza. Le bureau de presse du Hamas a pour sa part indiqué que certaines bombes ont visé des “habitations”, rapportant également des tirs d’artillerie à Gaza-ville et dans le sud du petit territoire surpeuplé et soumis à un blocus total.

L’armée israélienne, qui accuse les combattants du Hamas de se cacher dans les hôpitaux, a aussi annoncé poursuivre, pour le 13e jour consécutif, ses “opérations” dans et autour du plus grand complexe hospitalier al-Chifa dans la ville de Gaza.

Selon le Hamas, les troupes israéliennes sont également présentes à l’hôpital Nasser ainsi qu’à celui d’Al-Amal, tous deux situés dans la ville de Khan Younès (sud).