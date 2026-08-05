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Brésil: Flavio Bolsonaro choisit un colistier axé sur la sécurité

Keystone-SDA

Le principal candidat du camp conservateur à la présidentielle brésilienne, Flavio Bolsonaro, s'est choisi mercredi pour colistier Alfredo Gaspar, un député connu pour sa fermeté en matière de sécurité, un des principaux thèmes de la campagne.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Cette annonce au cours d’une cérémonie à Brasilia met fin à des semaines d’incertitudes, le fils aîné de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro ayant essuyé le refus de plusieurs femmes pour composer son binôme en vue du scrutin d’octobre.

Flavio Bolsonaro, 45 ans, a loué «le courage et l’honnêteté» de celui qu’il espère avoir à ses côtés en tant que vice-président s’il est élu au scrutin d’octobre.

Député depuis 2023, Alfredo Gaspar, 55 ans, a été procureur pendant plus de deux décennies et a été chef du parquet d’Alagoas, un Etat pauvre du nord-est brésilien dont il est originaire.

Le nord-est est l’un des principaux fiefs électoraux de l’actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui va tenter de se faire réélire pour un quatrième mandat non consécutif.

L’insécurité, une des préoccupations majeures des électeurs brésiliens, est un des grands axes de la campagne de Flavio Bolsonaro, partisan d’une ligne dure face au crime.

Son père, qui a présidé le Brésil de 2019 à 2022, purge actuellement à domicile une peine de 27 ans de réclusion pour tentative de coup d’Etat.

Plusieurs femmes ont été pressenties pour être candidates à la vice-présidence aux côtés de Flavio Bolsonaro, notamment l’influente sénatrice Tereza Cristina, une ancienne ministre de l’Agriculture.

Mais leurs partis, pour la plupart de centre droit, n’ont pas souhaité nouer d’alliance officielle avec le fils de Jair Bolsonaro, légèrement en retrait face à Lula dans les derniers sondages.

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