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Brésil: Flavio Bolsonaro investi candidat pour la présidentielle

Keystone-SDA

Flavio Bolsonaro a été investi samedi par le principal parti de droite du Brésil pour affronter au scrutin d'octobre le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Ici coule le sang de Bolsonaro», a lancé en se tapotant le bras le sénateur et fils de l’ex-président Jair Bolsonaro (2019-2022), emprisonné pour tentative de coup d’État, lors d’une convention du Parti libéral à Sao Paulo.

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